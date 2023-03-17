В ЛНР заявили, что ВСУ нарастили использование западного оружия на купянском направлении

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины стали чаще применять западное вооружение в боях на купянском направлении, передает РИА Новости.

"На уровне взводов противника активизировались группы, ведущие огонь с бесшумных минометов. Они опасны тем, что выпущенная мина летит, не издавая шума, и это не оставляет времени среагировать на выстрел", – пояснил специалист.

Ссылаясь на свои источники, Марочко уточнил, что в число маневренных групп противника входят примерно по 30 человек. Вооружены они предположительно минометами LMP-2017 польского происхождения.

Ранее Андрей Марочко также сообщал о поставках крупной партии западных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW в район Артемовска (украинское название города – Бахмут).

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска активизировали свою деятельность в регионе. При этом попытки ВСУ пробить российскую оборону сопровождаются значительными потерями.



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