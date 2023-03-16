Рогов сообщил, что ВСУ активизировались на запорожском участке линии фронта

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Украинские войска активизировались на запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его мнению, логики в действиях ВСУ нет, поскольку все попытки вскрыть российскую линию обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины ведут разведку боем в Запорожской области. В Пологовском районе они проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков.

До этого Рогов сообщал, что Киев направляет боевую авиацию на запорожское направление. Он отмечал, что основу группировки составляют истребители и вертолеты советского образца, которые Украине неофициально передали страны бывшего Варшавского договора.

Штурмовые группы ВС РФ смогли уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Синьковки в Харьковской области, а также сорвать попытки переброски резервов. Российские силы взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении. Им удалось завладеть тремя ангарами.

В МО РФ рассказали о потерях Киева на купянском и краснолиманском направлениях

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