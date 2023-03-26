Рогов заявил о срыве наступления ВСУ в районе Орехова Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России сорвали попытку наступления украинских войск в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Полномасштабное наступление на Запорожском направлении, которое готовил противник, сорвано. Наши военные нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям противника, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов заявил, что были поражены около 25 целей, а украинские боевики потеряли более 550 человек убитыми или ранеными. Он уточнил, что противник на этом направлении понес очень большие одномоментные потери.

По его словам, власти Киева планировали провести наступление, приурочив его к саммиту Евросоюза, проходившему 23–24 марта. На саммите, в том числе, рассматривался вопрос предоставления военной помощи Украине.

Подразделения ВСУ под Ореховом не смогут в ближайшее время пойти в атаку, считает Рогов, так как проводят перегруппировку, подсчитывают ущерб и определяют необходимые новые резервы бронетехники. При этом он заявил, что в Киеве не откажутся от дальнейших планов наступления в Запорожской области и продолжат бросать войска в разведку боем. По его словам, все предыдущие попытки закончились для ВСУ крахом.

До этого Рогов предупреждал о готовящемся наступлении ВСУ в районе Орехова. Он предупреждал, что украинские силы пытались аккумулировать большой ударный кулак для прорыва линии фронта.

Ранее журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски рассказала о неопубликованном резком обращении Зеленского к саммиту ЕС. По ее словам, украинский президент выступил в окружении военных с резкой эмоциональной речью и заявил, что военная помощь нужна Киеву немедленно, иначе потом "будет просто некому" ее поставлять.

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