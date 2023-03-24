Российский военный рассказал о боях на северском направлении в Донбассе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовик с позывным Дербент рассказал о боях на северском направлении в Донбассе, сообщает RT.

По его словам, в настоящее время на данном участке фронта идут ожесточенные бои "лоб в лоб", происходит много стрелковых противостояний.

Боец служит в отряде спецназа "Ахмат" 2-го армейского корпуса ВС России. Он отметил, что если у них что-то не получается в первом штурме, то через час начинается второй и они все равно берут позицию.

"Я снял командира, ребята зашли с правого фланга. Троих убрали, остальные пятеро просто свалили – даже калаши побросали. Мы идем, мы не сдаем назад", – рассказал он.

Дербент добавил, что на северском направлении работают беспилотники противника, которые сбрасывают осколочные боеприпасы для гранатометов и гранаты.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска. Он добавил, что ВСУ попытались организовать контрнаступление со стороны города Часова Яр, однако ВС РФ сорвали их планы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские десантники штурмом взяли позиции ВСУ

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