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Военнопленный Вооруженных сил Украины из 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников рассказал, что из-за недостатка людей в подразделениях на передовую отправляют даже людей с инвалидностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Иванников заявил, что медкомиссии на Украине говорили о том, что они здоровы даже тем людям, у которых были серьезные заболевания. Военнопленный рассказал, что его подразделение находилось в тылу и было расформировано из-за нехватки людей и отправлено на передовые позиции. По его словам, в подразделении оставались только люди в возрасте и с проблемами со здоровьем.

"У нас был человек – в двух пятках пластины, чуть больше года после операции. Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали", – рассказал Иванников.

Он подчеркнул, что у него у самого проблемы с легкими и отдышка, и об этом было всем известно. По его словам, среди его подразделения были люди с инвалидностью, которые сперва занимали не связанные с физическими нагрузками должности, но в итоге все оказались на передовой.

Ранее Иванников заявил, что обычные военнослужащие ВСУ не видят на позициях вооружения стран НАТО. По его словам, за время конфликта он был на позициях в Тернополе, под Киевом, в Александровке, но вооружение от стран Запада видел "только по телевизору".

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