Верховный суд разъяснил основания считать сдачу в плен военным преступлением

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Сдача в плен может считаться военным преступлением в ряде случаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления пленума Верховного суда России.

Согласно документу, преступлением может считаться сдача в плен при отсутствии возможности решительного сопротивления. За это гражданину может грозить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Помимо этого, в качестве преступления также будет рассматриваться факт добровольной сдачи в плен.

Уголовное наказание не будет распространяться на военнослужащих, которые в силу беспомощного состояния из-за ранений или контузий не смогли противостоять взятию в плен.

Избежать наказания за добровольную сдачу в плен можно при условии, если преступление было совершено в первый раз, а также если военный пытался спастись, предпринимал меры по собственному освобождению и вернулся в часть или к месту службы, не совершив других преступлений.

В случае перехода военного на сторону противника, его действия будут рассматривать в рамках статьи 275 УК РФ ("Государственная измена"). Наказание по статье может составить до 20 лет лишения свободы.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что украинские военнослужащие изобретают для российских солдат в плену все более изощренные методы пыток. По ее словам, речь шла о новых выученных российских военных.

Информацию о случаях жестокого обращения с пленными власти ДНР планировали передать в СК РФ, она ляжет в основу одного общего уголовного дела в отношении Украины, сообщила омбудсмен.



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