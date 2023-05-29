Зеленский не решается начать контрнаступление – СМИ

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Владимир Зеленский сомневается и не решается приступить к контрнаступлению. Об этом информирует RT со ссылкой на Asia Times.

"Он колеблется, несмотря на оснащенность ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки Leopard", – сообщается в материале.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что российская армия значительно превосходит украинскую численностью и имеет в распоряжении хорошую технику, отметили авторы статьи. Согласно самому оптимистичному предсказанию, ВСУ могут рассчитывать на скромные успехи, однако за это придется дорого заплатить.

Ранее СМИ выяснили, что уставшие от боев Вооруженные силы Украины пытаются быстро восполнить свои ряды перед контрнаступлением. Даже с полученным западным вооружением ВСУ все еще не хватает людей, которые могли бы стать ключевым фактором.

Позже советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине наблюдается скрытая гражданская война, причиной которой стала массовая мобилизация в государстве. Мужское население, утверждает он, заперли в "концлагере", им не дают возможности сделать выбор.