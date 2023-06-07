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Американская сторона в связи с поддержкой Украины показывает всему миру свою крайнюю недалекость и полное отсутствие разума. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на политика США Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, властям Штатов следует тратить деньги американских налогоплательщиков на нужды граждан, а не на помощь другому государству.

"Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи", – заявила она.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон переживают острую нехватку взаимного доверия.

Так он прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который заявил о готовности Штатов работать с РФ над соглашением на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на период после 2026 года.