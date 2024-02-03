Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине

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Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) после исключения Александра Невского из списка поминаемых святых может канонизировать пособника нацистов Степана Бандеру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Захарова прокомментировала исключение ПЦУ из церковного календаря Александра Невского, который был причислен к лику святых в шестнадцатом веке.

"Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры", – отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) в России из-за неоднократного размещения запрещенного контента. По данным ведомства, на сайте постоянно публиковались материалы, "направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности".