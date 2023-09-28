В Кремле заявили, что Канада должна вынести урок из ситуации с чествованием нациста

Фото: depositphotos/selensergen

Канаде следует вынести урок из ситуации с чествованием нациста в парламенте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что в будущем Оттаве нужно солидаризироваться с инициативами России по осуждению нацизма. РФ выдвинет еще не одну инициативу по принятию совместных документов с осуждением нацизма на международных площадках, подчеркнул Песков.

"Документов с осуждением нацизма как такового, в том числе в нынешних его проявлениях", – заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки.

Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя. Позже Рота сообщил, что уходит в отставку из-за скандала с приглашением в парламент ветерана СС.

Песков в контексте инцидента с нацистом в парламенте Канады назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым".

Позже Джастин Трюдо принес извинения после чествования ветерана СС в парламенте Канады. Он назвал произошедший скандал позором для парламента и Канады в целом.

Новости мира: в Канаде премьера призвали извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС