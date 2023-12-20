Захарова сравнила власти ФРГ с Гринчем из-за угроз конфисковать рождественские подарки

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Власти Германии, угрожавшие отобрать рождественские подарки из России, похожи на героя фильма "Гринч – похититель Рождества". Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

Дипломат заявила, что у нее создается впечатление, будто власти ФРГ снимаются в продолжении этой картины.

Вместе с тем Захарова назвала напоминание о конфискации рождественских подарков из РФ абсурдом и ментальным нездоровьем. Российский дипломат задалась вопросом, нравится ли немцам то, как ведет себя их политическое руководство.

17 декабря немецкая таможня предупредила, что может конфисковывать рождественские подарки из России. Такое решение ведомство объяснило необходимостью соблюдения санкционного режима. Таможня сослалась на регламент Евросоюза от 2014 года, который запрещает ввоз множества товаров из России.

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