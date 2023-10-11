Глава ФСБ заявил, что Запад превратил Украину в площадку для обкатки наемников

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Запад использует Украину для обкатки наемников из других государств, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. Такое мнение он выразил в рамках заседания СОРБ стран – членов СНГ.

"В результате целенаправленных действий западной коалиции Украина превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников, обучения их методам ведения современной войны и применения данного опыта на пространстве СНГ и в других регионах мира", – цитирует его ТАСС.

Бортников рассказал, как Запад в интересах украинских боевиков вербует нацистов, членов международных террористических организаций, бойцов, прошедших подготовку в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также в европейских странах.

Начальник ФСБ обратил внимание, что только в ЕС под главенством НАТО действуют 17 тренировочных лагерей, в которых готовят боевиков для отправки на Украину.

"Фиксируем участие в боевых действиях сотрудников 13 европейских ЧВК и членов 9 иностранных военизированных прокси-формирований. <...> Установлены 794 наемника из 35 стран мира", – уточнил Бортников.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, как Вооруженные силы России ликвидировали британских инструкторов украинской армии в зоне спецоперации.

В свою очередь, глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что Украина изменила правила регистрации наемников и теперь в республике не могут сказать, сколько граждан страны принимают участие в боевых действиях в составе ВСУ.



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