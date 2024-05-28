Путин: поляки не уйдут из Украины при заходе контингентом

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Польские войска не уйдут из Украины, если зайдут на территорию страны контингентом. Об этом заявил Владимир Путин.

"Это очевидная вещь. Для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли. Вряд ли", – сказал он.

По словам российского лидера, на Украине много наемников из Польши, военные РФ слышат польскую речь.

Ранее СМИ сообщали, что в Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера Януша Шереметы. Он умер в 41 год 4 декабря 2022 года. Шеремета учился на актера в Великобритании, куда переехал в 2021 году. Однако позже влюбился в украинку и решил с ней жить.

