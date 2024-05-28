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28 мая, 17:53

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Путин: поляки не уйдут из Украины при заходе контингентом

Путин предупредил Украину о последствиях отправки польских войск в зону СВО

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Польские войска не уйдут из Украины, если зайдут на территорию страны контингентом. Об этом заявил Владимир Путин.

"Это очевидная вещь. Для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли. Вряд ли", – сказал он.

По словам российского лидера, на Украине много наемников из Польши, военные РФ слышат польскую речь.

Ранее СМИ сообщали, что в Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера Януша Шереметы. Он умер в 41 год 4 декабря 2022 года. Шеремета учился на актера в Великобритании, куда переехал в 2021 году. Однако позже влюбился в украинку и решил с ней жить.

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