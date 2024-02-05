Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Взятый в плен польский наемник заявил о своем желании участвовать в боевых действиях на Украине на стороне России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, наемные военные, прибывшие на Украину из стран НАТО, все чаще осознают, что правда на стороне России.

"Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен "своими" братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза – поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма", – заявил Сальдо.

Более того, гражданин Польши, которого украинская армия оставила на линии фронта 19 декабря, призвал ее жителей выступить против политики действующего правительства страны, поддерживающего ВСУ.

Публикацию Сальдо дополнил видеороликом, на котором мужчина с форме с нашивкой с буквой Z рассказал, что принял для себя решение выступать на стороне РФ после предательства украинской армии.

Ранее стало известно, что российская армия ликвидировала более 30 боевиков "Кракена" и "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная в России террористическая организация) в Харькове. Более того, в городе Балаклея ВС РФ ликвидировали более ста военнослужащих ВСУ.

