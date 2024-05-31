Президент Финляндии считает возможным нанесение ударов по РФ со стороны Украины

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Президент Финляндии Александер Стубб считает возможным использование полученного Украиной от стран Запада оружия для нанесения ударов по российской территории. Об этом он заявил в интервью агентству Kyodo.

Если это будет в соответствии с международным правом, то проблем нет, подчеркнул он. По его словам, полученное Украиной от Запада оружие нужно использовать для защиты. Также он не смог поддержать идею ограничений по целям ударов.

"Наш долг оказывать поддержку так, чтобы Украина одержала победу", – сказал финский лидер и добавил, что начав СВО, РФ тем самым якобы нарушила положения международного права.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден разрешил украинским властям использовать оружие США для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова. Представитель Госдепа США указал, что политика Штатов по поводу запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России, осталась прежней.