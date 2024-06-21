Ракетная опасность объявлена в Херсонской области

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Режим ракетной опасности объявлен на территории Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По словам Сальдо, оперативные службы приведены в повышенную готовность. Губернатор региона призвал местных жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем. Попытки ВСУ обстрелять Мелитополь были зафиксированы 20 июня, около 22:00 по московскому времени.

До этого средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали беспилотник над Орловской областью. Украинский дрон был замечен над Покровским районом. В результате произошедшего никто не пострадал.