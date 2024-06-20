Силы ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали в ночь на 20 июня около 15 украинских БПЛА над шестью российскими регионами. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

По информации ведомства, шесть дронов удалось сбить над Адыгеей, три беспилотника – над Брянской областью, еще три БПЛА российские силы смогли ликвидировать над Краснодарским краем, а также по одному – в Ростовской, Белгородской и Орловской областях. Таким образом, министерство пресекло попытки Украины совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.

До этого в оперштабе Краснодарского края сообщили, что Славянск-на-Кубани подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 20 июня. Один из них упал на частный дом, здание было полностью разрушено. Оперативные и экстренные службы разбирают завалы здания.

Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о гибели жительницы Славянска-на-Кубани в результате падения украинского беспилотника на один из частных домов в городе. Он также поручил главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье погибшей.

