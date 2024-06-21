Губернатор Краснодарского края заявил, что всем пострадавшим оказывают медпомощь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим работникам Ильского НПЗ и котельной около автовокзала Южный в Краснодаре после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Кондратьев также поручил главе Краснодара Евгению Наумову и главе Северского района Андрею Дорошевскому держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную помощь семьям пострадавших.

В ночь на 21 июня несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В частности, повреждения получило здание котельной около краснодарского автовокзала Южный. При падении обломков БПЛА там пострадали четыре человека.

Кроме того, один из дронов упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе. Вспыхнувший вслед за этим пожар оперативно потушили. Тем не менее при воздушной атаке, предварительно, пострадали два человека.