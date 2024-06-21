21 июня, 07:13Происшествия
Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По главы Брянской области, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы.
"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – добавил Богомаз.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили ракету ATACMS и пять беспилотников ВСУ над территорией Херсонской области. Украинские дроны и снаряды были сбиты над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой.
До этого четыре украинские ракеты были сбиты в небе над Мелитополем. Попытки ВСУ обстрелять город были зафиксированы вечером 20 июня около 22:00 по московскому времени.
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