Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По главы Брянской области, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы.

"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – добавил Богомаз.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили ракету ATACMS и пять беспилотников ВСУ над территорией Херсонской области. Украинские дроны и снаряды были сбиты над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой.

До этого четыре украинские ракеты были сбиты в небе над Мелитополем. Попытки ВСУ обстрелять город были зафиксированы вечером 20 июня около 22:00 по московскому времени.