Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника в Севастополе

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные отражают вражескую атаку БПЛА в Севастополе. Предварительно, сбиты уже четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

При падении осколков дронов в районе Монастырского шоссе загорелась трава. Вместе с тем каких-либо повреждений объектов или пострадавших нет, отметил Развожаев. В настоящее время спасательные службы города продолжают свою работу.

Ранее сообщалось, что несколько районов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских дронов в ночь на 21 июня.

В результате произошедшего пострадали четыре сотрудника котельной, находящейся около автовокзала Южный в Краснодаре. Также ранения получили два человека при падении одного из БПЛА на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).