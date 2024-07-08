Толстой назвал кандидатов от "Единой России" командой мэра в МГД

Фото: пресс-служба "Единой России"

Секретарь Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Петр Толстой назвал партийцев, подавших документы для участия в выборах депутатов Мосгордумы, командой Сергея Собянина, передает Агентство "Москва".

"Мы можем смело использовать в нашей предвыборной работе те аргументы, те достижения, которые есть на сегодняшний день у правительства Москвы", – сказал Толстой.

Он добавил, что чаще всего москвичей волнуют темы образования детей, поликлиник, транспортной доступности.

"Вы сами лучше меня знаете этот круг вопросов, нужно искать на них ответы в рамках той концепции, которая существует в городе", – пояснил секретарь Московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

По его словам, необходимо знать и понимать проблематику каждого района столицы, от этого зависит доверие людей.

"Хочу вам напомнить, что у нас существует народная программа "Единой России", звучит это очень парадно, но на самом деле все это предложения граждан, которые собирались начиная с выборов в Госдуму, на выборах мэра собирались. Больше 2,5 миллиона граждан свои предложения представили. И если вы во время встреч с избирателями понимаете, что есть какой-то конструктив в том, что люди предлагают, пожалуйста, не стесняйтесь и собирайте эти наказы для того, чтобы мы лучше понимали проблематику, которая волнует людей", – подчеркнул Толстой.

Выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва пройдут с 6 по 8 сентября. Москвичи смогут проголосовать как онлайн при помощи дистанционного электронного голосования на портале mos.ru, так и на избирательных участках, где будут работать терминалы электронного голосования. Для тех, кто захочет проголосовать при помощи бумажного бюллетеня, предусмотрена возможность предварительной подачи заявления.

4 июля Московская городская избирательная комиссия утвердила порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ранее для дистанционного голосования нужно было подавать заявление, однако теперь ДЭГ носит беззаявительный характер. При этом для всех избирателей города все доступные формы голосования сохраняются.

