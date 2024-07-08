Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана посланий Байдену

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Владимир Путин не передавал никаких посланий лидеру США Джо Байдену через венгерского премьера Виктора Орбана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет (не передавал. – Прим. ред.). Господин Орбан предпринимает серьезную инициативу", – цитирует его "Газета.ру".

По словам Пескова, налицо целый набор разногласий у различных сторон, однако венгерский премьер пытается понять суть этих разногласий. Москва высоко ценит это, заключил официальный представитель Кремля.

Орбан посетил Киев 2 июля, где предложил Украине рассмотреть возможность прекратить огонь для начала переговоров. Затем он прилетел в Москву, где обсудил мирные инициативы, предложенные российским лидером.

Также Орбан провел встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и анонсировал визит в Вашингтон, где с 9 по 11 июля пройдет саммит НАТО.

