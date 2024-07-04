Politico: Байден сообщил демократам, что прошел медобследование после дебатов

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Президент США Джо Байден прошел медицинское обследование после дебатов с Дональдом Трампом. Об этом он заявил на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами-демократами, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

По данным издания, во время часовой встречи, вызванной усиливающимися опасениями по поводу здоровья президента и его возможности участвовать в выборах, один губернатор спросил о физическом состоянии Байдена. Американский лидер рассказал, что в последние дни проходил обследование. Он подчеркнул, что по-прежнему в добром здравии, и постучал по дереву.

В свою очередь, знакомый с графиком политика рассказал, что в дни после дебатов врач Белого дома провел краткий осмотр Байдена из-за сохраняющихся симптомов простуды. При этом осмотр не включал никаких серьезных тестов.

Штаб экс-президента Дональда Трампа заявляет, что демократы лгали американцам о состоянии Джо Байдена и проиграют президентские выборы.

"Трамп победит любого демократа на выборах президента 5 ноября, потому что он доказал, что его повестка в том, чтобы сделать Америку снова великой", – цитирует заявление штаба сайт "Комсомольской правды".

Также говорится, что демократы, которые сейчас призывают Байдена выйти из гонки, поддерживали его в прошлом и врали о душевном состоянии Байдена, который уже не пригоден для должности президента. Именно они и СМИ сговорились скрыть правду от американской общественности, добавили в штабе.

Дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа прошли 28 июня. Во время них оппоненты обменялись различными оскорблениями.

Позже американская пресса обратила внимание на то, что во время дебатов Байден оговаривался, путал цифры и факты. Также у него наблюдались последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.

Белый дом объяснил неудачное выступление Джо Байдена на предвыборных дебатах сочетанием простуды и джетлага. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась считать случившееся очередным эпизодом, показывающим возрастные изменения Байдена.

Она указала, что такое случается с каждым, и несколько раз повторила, что нынешний глава США не планирует сниматься с президентской гонки. Кроме того, Жан-Пьер опровергла, что Байден рассматривает возможность ухода в отставку или приостановки избирательной кампании.

