AFP: Макрон не принял отставку премьера Франции Атталя

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Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьера республики Габриэля Атталя, сообщает AFP.

По данным издания, глава государства попросил Атталя временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране.

Ранее премьер анонсировал свой уход в отставку с посты главы правительства по итогам второго тура парламентских выборов. При этом он выразил готовность исполнять обязанности главы правительства столько, сколько потребуется.

На выборах победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", получившая 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте оказалась партия Макрона "Вместе" со 168 местами, а на третьем – "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, получившая 143 места. За ними оказались еще несколько фракций, набравшие вместе 39 мест.

