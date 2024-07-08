Моди заявил, что ждет встречи с "другом Владимиром Путиным"

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Перед тем как вылететь в Москву с официальным визитом, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным.

"Я с нетерпением жду возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества с моим другом президентом Владимиром Путиным", – приводит слова индийского премьера сайт "Аргументы и факты", ссылаясь на соответствующую публикацию министерства иностранных дел страны.

Моди также обратил внимание, что направляется в Россию, чтобы принять участие в 22-м ежегодном саммите, посвященном отношениям двух государств. Также премьер-министр отметил, что Индия и Россия играют значительную роль в сохранении мира и стабильности на территории региона.

Визит Моди в Россию запланирован на 8–9 июля. В ходе переговоров индийский премьер и глава российского государства намерены обсудить перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных двусторонних отношений, а также уделить внимание актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, высказываясь о предстоящей встрече политиков, отметил, что на Западе пристально следят за визитом Моди в Россию и придают этому большое значение. Так он ответил на вопрос о "ревности" западных политиков в связи с переговорами Владимира Путина и премьер-министра Индии.

