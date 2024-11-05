МО Белоруссии сообщило о готовности НАТО к вооруженному противостоянию с РФ и РБ

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НАТО фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией, заявил замначальника Генштаба Вооруженных сил РБ генерал-майор Владимир Куприянюк.

"Коллективный Запад пришел к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Белоруссии, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя", – цитирует его "Белорусская военная газета".

Куприянюк подчеркнул, что такие выводы можно сделать исходя из расширения военного присутствия Альянса у границ Союзного государства и увеличения военных расходов.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о возможном начале третьей мировой войны, если кто-то нападет на республику. Он отметил, что США хотят обострить ситуацию в стране. Лукашенко утверждал, что американцы указали Украине на необходимость нанесения ударов по белорусской инфраструктуре на южной границе.

