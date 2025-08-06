06 августа, 18:53Политика
Серия учений в формате ОДКБ пройдет в Белоруссии в начале сентября
Фото: телеграм-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"
Серия учений в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Белоруссии в начале сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
В учениях будут задействованы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) "Взаимодействие-2025", силы и средства разведки "Поиск-2025", а также силы и средства материально-технического обеспечения КСОР "Эшелон-2025".
В ведомстве уточнили, что в среду, 6 августа, для подготовки и участия в этом мероприятии в республику приехал первый воинский контингент.
Кроме того, в период с 6 по 30 августа в Белоруссии проходят оперативно-тактические учения войск Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО). Руководить мероприятиями будет полковник Михаил Матросов.
В ходе учений будут отработаны вопросы применения новых видов вооружения, борьбы с беспилотными летательными аппаратами и стрельбы. В Минобороны подчеркнули, что учения поспособствуют повышению уровня подготовки командиров и штабов в управлении подразделениями и воинскими частями во время боевых действий по защите от атак с воздуха.