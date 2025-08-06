Серия учений в формате ОДКБ пройдет в Белоруссии в начале сентября

Фото: телеграм-канал "Министерство обороны Республики Беларусь"

Серия учений в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет в Белоруссии в начале сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

В учениях будут задействованы Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) "Взаимодействие-2025", силы и средства разведки "Поиск-2025", а также силы и средства материально-технического обеспечения КСОР "Эшелон-2025".

В ведомстве уточнили, что в среду, 6 августа, для подготовки и участия в этом мероприятии в республику приехал первый воинский контингент.

Кроме того, в период с 6 по 30 августа в Белоруссии проходят оперативно-тактические учения войск Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО). Руководить мероприятиями будет полковник Михаил Матросов.

В ходе учений будут отработаны вопросы применения новых видов вооружения, борьбы с беспилотными летательными аппаратами и стрельбы. В Минобороны подчеркнули, что учения поспособствуют повышению уровня подготовки командиров и штабов в управлении подразделениями и воинскими частями во время боевых действий по защите от атак с воздуха.

