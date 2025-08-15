Переговоры Путина и Трампа продолжаются уже больше часа

Фото: ТАСС

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп общаются в рамках переговоров на Аляске уже больше часа. Об этом сообщает ТАСС.

В данный момент проходят переговоры в формате "три на три", однако президенты начали свое общение еще на летном поле после прибытия на Аляску. Церемония их встречи стартовала в 22:10 по московскому времени, а официальные переговоры начались спустя еще 15 минут.

Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с Трампом вечером 15 августа. Политики практически одновременно покинули свои самолеты на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Трамп аплодисментами поприветствовал Путина, который шел по красной дорожке, затем они пожали друг другу руки. Кроме того, лидеры обменялись парой реплик перед фотографированием и сели в лимузин Cadillac.

Переговоры проходят в закрытом для прессы формате. С российской стороны во встрече также принимают участие помощник главы государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель лидера Стивен Уиткофф.

Трамп рассчитывает, что в его следующей встрече с Путиным также примет участие украинский президент Владимир Зеленский.