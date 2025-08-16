Песков сообщил, что Белоусов примет участие в переговорах с США в расширенном составе

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов примет участие в саммите РФ и США на Аляске в расширенном составе. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие министра в составе переговорной группы "три на три". Его слова приводит корреспондент Life.ru Александр Юнашев.

Представитель Кремля отметил, что узкий состав переговорщиков зеркальный: президенты, министры иностранных дел и помощники президентов.

"Белоусов присутствует в расширенном составе", – добавил Песков.

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стартовали в закрытом для прессы формате на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Лидеры общаются через переводчиков.

В составе российской делегации на переговорах помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны – госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Трамп заявил, что в ходе переговоров хочет подготовить почву для договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также рассчитывает на встречу Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским после саммита на Аляске.