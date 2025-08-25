Dagens Nyheter: шведский чиновник забыл документы о вступлении в НАТО в туалете аэропорта

Фото: AP Photo/Yves Herman

Шведский чиновник оставил документы о вступлении его страны в НАТО в туалете аэропорта Стокгольм-Арланда. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Dagens Nyheter.

Источники издания утверждают, что депутат забыл в уборной комнате папку с документами, которые касались переговоров с Турцией о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

При этом правительство королевства заявило, что обнаруженные уборщицей документы не являются секретными. Однако журналисты отмечают, что процесс подготовки к вступлению в НАТО проходил в условиях строгой конфиденциальности, и в переговорах участвовали только представители узкого круга лиц.

Ранее глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил о необходимости готовиться к возможной конфронтации с Россией после завершения спецоперации на Украине. По его словам, российская военная активность в Прибалтике может возрасти.

Нильссон также выразил критику в адрес президента США Дональда Трампа за доверие к Владимиру Путину и призвал европейцев, особенно близких к РФ, быть осторожными.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия внимательно следит за военной деятельностью Швеции в рамках НАТО и принимает необходимые меры.