02 декабря, 11:27

Политика
СВР: французские ЧВК на Украине станут первоочередной целью ВС РФ

Французские ЧВК на Украине станут первоочередной целью ВС РФ – СВР

Фото: 123RF.com/gcalin

Если французские ЧВК появятся на территории Украины, они станут первоочередной законной целью Вооруженных сил России. Москва будет рассматривать это как участие Парижа в боевых действиях, заявили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).

Там обратили внимание, что Франция продолжает поиск вариантов прямого участия в украинском конфликте. Об этом говорит в том числе правительственный декрет от 31 октября 2025 года, который разрешает частным военным компаниям оказывать помощь третьей стране в ситуации вооруженного столкновения.

В пресс-бюро подчеркнули, что ПВО и самолеты F-16, которые находятся на Украине, не справляются с перехватом российских воздушных целей. На освоение другой техники у ВСУ уйдет много времени, поэтому Киеву и потребовалась помощь зарубежных ЧВК, которые имеют современное западное вооружение.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявил, что Парижу нужно принять мысль о больших потерях личного состава в возможной войне против Москвы. Он подчеркнул, что страна потерпит крах, если ее граждане не будут готовы "смириться с потерей детей".

Мандон отметил, что пока Франции не хватает душевной силы, чтобы пережить боль. При этом, по его мнению, у Парижа есть вся экономическая и демографическая мощь для сдерживания Москвы.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что страна не собирается отправлять свою молодежь воевать на Украину. Он отметил, что представление о возможной отправке граждан на украинскую территорию обманчиво.

При этом глава государства указал на необходимость укреплять связь между вооруженными силами и государством.

Сюжет: Спецоперация на Украине
