Макрон заявил, что Франция не будет отправлять молодежь воевать на Украину

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не собирается отправлять свою молодежь воевать на Украину.

В эфире радиостанции RTL он отметил, что представление о возможной отправке граждан Франции на Украину обманчиво. При этом Макрон рассказал о необходимости укреплять связь между вооруженными силами и государством.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявил, что Парижу нужно принять мысль о больших потерях личного состава в возможной войне против Москвы. Он подчеркнул, что страна потерпит крах, если ее граждане не будут готовы "смириться с потерей детей".

Мандон отметил, что пока Франции не хватает душевной силы, чтобы пережить боль. При этом, по его мнению, у Парижа есть вся экономическая и демографическая мощь для сдерживания Москвы.

