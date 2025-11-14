Фото: kremlin.ru

У Владимира Путина есть "два типа личности", заявил бывший глава британской разведки Ричард Мур в интервью Financial Times, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, есть "два Путина" – "холодный" и "идейный". Первый тип российского президента – это "реалист с холодным взглядом" и безжалостный лидер, который заключает сделки, когда это необходимо. Мур отметил, что это тот лидер РФ, который "смирился с потерей Сирии" и хотел только "защитить российские базы".

В то же время "другой" Путин – идейный человек. Экс-разведчик объяснил, что имеет в виду "глубоко укоренившееся" в президенте России чувство, в соответствии с которым Украина "не имеет права на существование".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что завершение украинского конфликта невозможно без учета российских интересов. Он отметил, что для российской стороны вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт.

Лавров также подчеркнул, что дискуссия России и США по украинскому вопросу охватывает широкий спектр тем и не сводится к одному аспекту, как пытаются изображать переговоры некоторые СМИ и эксперты.

