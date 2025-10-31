Дуров запустил игру про свое освобождение из французской тюрьмы

Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запустил онлайн-игру, в которой он выбирается из французской тюрьмы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал бизнесмена.

"Отличная игра о том, как я сбегаю из французской тюрьмы и сражаюсь со всеми подозрительными личностями внутри. Попробуйте!" – указал Дуров.

Предприниматель прикрепил видеокадры с геймплеем. Игра стилизована под старые файтинги и комиксы, а главным героем стал сам Дуров.

Основатель мессенджера отметил, что игра вышла на платформе Mini App в Telegram. По его словам, эта система позволяет разработчикам задействовать большое количество возможностей и поддерживает множество игр.

Ранее Дуров представил новую децентрализованную сеть Cocoon, объединяющую искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн TON. Telegram выступит катализатором проекта, обеспечив ему "спрос и хайп". Разработчики получат доступ к бюджетным ИИ-инструментам, а пользователи – возможность анонимного взаимодействия с нейросетью. Запуск проекта запланирован на ноябрь.