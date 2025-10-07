Павел Дуров искупался в Кольсайских озерах Казахстана, несмотря на запрет

Фото: телеграм-канал Pavel Durov

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров искупался в Кольсайских озерах на территории Казахстана, где это официально запрещено. Видео заплыва он разместил в сторис своего канала, отметив, что "плавание было хорошим".

Как сообщили в администрации заповедника, водоемы входят в состав национального природного парка, и за нарушение установленного запрета предусмотрен штраф. Он составляет 10 месячных расчетных показателей, или 39 320 тенге (72,7 доллара).

При этом инспекторы парка не планируют наказывать нарушителя, уточнили позже в беседе с ТАСС представители руководства заповедника.

"На месте мы его не видели, как мы можем заочно? <...> В данный момент мы не сможем, конечно, оштрафовать, на месте не было составлено акта. Тем более он не гражданин Казахстана", – прокомментировали ситуацию в администрации.

