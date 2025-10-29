Дуров анонсировал запуск сети Cocoon с ИИ

Фото: youtube.com/blockchainlifeforum

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров представил новую децентрализованную сеть Cocoon (в переводе с английского "кокон". – Прим. ред.) (Confidential Compute Open Network), объединяющую искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн TON. Он рассказал о разработке, выступая на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае.

Согласно представленной концепции, работу сети обеспечат GPU-майнеры, получающие вознаграждение в криптовалюте Toncoin (TON). Telegram выступит катализатором проекта, обеспечив ему "спрос и хайп". Разработчики получат доступ к бюджетным ИИ-инструментам, а пользователи – возможность анонимного взаимодействия с нейросетью. Запуск проекта запланирован на ноябрь.

В рамках своего выступления Дуров указал на тревожную тенденцию последних лет – постепенную утрату цифровых свобод. По его словам, создание децентрализованных технологий стало единственным способом их сохранить.

Вместе с тем предприниматель раскрыл, что рассматривал и другой вариант названия новой сети – Private AI Network. Он образует символичную аббревиатуру P.A.I.N. (в переводе с английского "боль". – Прим. ред.).

В день своего рождения, 10 октября, Дуров опубликовал пост, в котором обвинил европейские государства в тотальном контроле глобального интернета и массовых слежках за пользователями Сети. В публикации он подчеркнул, что у современного поколения "осталось мало времени, чтобы спасти интернет". По его словам, дистопический мир приближается быстро, и текущее поколение рискует остаться последним в истории, кто "имел свободы".