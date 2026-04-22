Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова старается делать все необходимое для поддержания нормального самочувствия.

"Врачи старались, теперь я стараюсь", – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она также поблагодарила врачей за проделанную работу.

О госпитализации Тарасовой стало известно 15 апреля. Причиной послужили последствия ОРВИ. Уточнялось, что тренер поступила в реанимацию. Медикам удалось стабилизировать ее состояние.

20 апреля племянник Тарасовой Алексей рассказал, что ее выписали из больницы. Тогда он уточнил, что ее самочувствие позволяет это сделать.