Росздравнадзор оценил частоту побочных явлений от российских вакцин против COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Частота нежелательных побочных явлений после прививки российскими вакцинами от COVID-19 незначительна. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
По ее словам, это демонстрирует безопасность вакцин, а также дает уверенность пациентам.
"Собирая все нежелательные реакции, мы регистрируем очень невысокий, очень незначительный процент нежелательных реакций от применения вакцин. Это очень здорово", – цитирует Самойлову ТАСС.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал всем россиянам сделать прививку от коронавируса. По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян.
Владимир Путин заявил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.
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