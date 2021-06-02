Говорить об уровне эффективности вакцины "КовиВак" пока рано – директор Центра Чумакова

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Говорить об уровне эффективности вакцины от COVID-19 "КовиВак" пока рано, заявил генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
По его словам, это будет понятно после завершения всех фаз испытаний.
"Пока созданная нашими специалистами вакцина не пройдет третью фазу испытаний, говорить об уровне ее эффективности очень рано. Называемые сегодня цифры эффективности "КовиВак" являются всего лишь оценочными суждениями", – рассказал Ишмухаметов ТАСС.
Он отметил, что, согласно предварительным итогам клинических исследований второй фазы, у порядка 80% добровольцев сформировались антитела.
Также Ишмухаметов рассказал, что "КовиВак" может быть эффективен против всех существующих на данный момент мутаций коронавируса.
"Мы готовим научные публикации в ведущих научных журналах о нашей вакцине, где, возможно, будут представлены и данные по эффективности вакцины", – добавил он.
Ранее появилась информация, что эффективность вакцины против COVID-19 "КовиВак" составляет более 80%. Это следовало из презентации на стенде министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.
1 июня вакцина против коронавируса "КовиВак" поступила в московские медицинские учреждения. Уточнялось, что доступны 3 тысячи доз препарата. Сделать прививку можно будет в ближайшее время в нескольких центрах вакцинации.
Кроме того, в столичных поликлиниках доступна вакцинация от коронавируса препаратами "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Записаться на прививку можно в одном из 100 пунктов вакцинации. Процедура занимает не более 40 минут, из которых 30 минут – это наблюдение после прививки.
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