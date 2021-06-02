Эффективность вакцины "КовиВак" составила более 80% – презентация

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Эффективность вакцины против COVID-19 "КовиВак", разработанной в Центре имени Чумакова РАН, составляет более 80%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию на стенде министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.

"Эффективность вакцины – свыше 80%. Заключительная фаза испытаний пока не завершена", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что препарат "КовиВак" поступил в московские медицинские учреждения. Уточнялось, что на данный момент доступны 3 000 доз препарата.

Сделать прививку можно в нескольких центрах вакцинации.