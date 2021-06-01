В Москве появилась вакцина "КовиВак" Центра Чумакова

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Вакцина против коронавируса "КовиВак", которая была разработана Центром имени Чумакова, поступила в московские медицинские учреждения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Уточняется, что на данный момент доступно 3 000 доз препарата. Сделать прививку можно будет в ближайшее время в нескольких центрах вакцинации.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" стала доступна в поликлиниках Москвы. Записаться на прививку можно в одном из 100 пунктов вакцинации. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, вакцинация занимает не более 40 минут, из которых 30 минут – это наблюдение после прививки.