Эксперт рассказал, может ли кубинская вакцина спасти от тяжелых форм COVID-19 на 100%

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Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 прокомментировал сообщения о 100% эффективности кубинской вакцины Abdala против тяжелых форм COVID-19.

Ранее в местном Центре генной инженерии и биотехнологии CIGB рассказали о результатах третьей фазы испытаний препарата. Там заявили, что трехкомпонентная вакцина Abdala показала 100% эффективности против тяжелых форм заболевания и летального исхода. Также в 92,28% случаев препарат предотвратил симптомы COVID-19, сообщили в центре. С 9 июля на Кубе действует экстренное разрешение на использование вакцины Abdala.

По словам Скулачева, точных данных о 100% эффективности кубинской вакцины на данный момент нет. "Нет никаких официальных публикаций. Ни научных работ, ни отчетов об испытании вакцины. Поэтому пока можно опираться только на сообщения СМИ", – говорит эксперт.

Вместе с тем не очень понятны сроки проведения испытаний Abdala на Кубе, указал он. Поэтому сложно сказать, от каких именно штаммов препарат показал высокую эффективность, обращает внимание вирусолог.

"Если испытания проходили в текущем году, то, возможно, это защита от более новых штаммов. При этом "Дельта"-штамм вроде бы до последнего времени не был распространен на Кубе. Там есть сообщения о "британском", "бразильском" и "южноафриканском" вариантах. Если их вакцина защищает на 100% от "Дельта"-штамма, то это здорово", – говорит Скулачев.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Кубинцы утверждают, что уже есть миллион случаев применения вакцины. Но отсутствие случаев тяжелого COVID-19 на миллион привившихся – это немного странно. Все-таки вакцина не может работать на 100%.

"Бывают люди с иммунодефицитом, бывают на препаратах, которые подавляют иммунитет. Недавно вышло исследование в одной из научных статей, которое показывает, что даже для самых эффективных вакцин какое-то количество тяжелых случаев COVID-19 случается. Вакцина позволяет выработать иммунитет, а дальше все зависит от реакции организма. Поэтому здесь нет 100% гарантии", – объяснил собеседник Москвы 24.



Фото: AP Photo/Ismael Francisco

По словам Скулачева, есть сомнения и в технологии создания Abdala. Он пояснил, что в принципе действия кубинской вакцины лежит синтез небольшого фрагмента белка коронавируса, который вводится в организм во время прививки. После на него развивается иммунный ответ, говорит вирусолог.

"Это один из распространенных способов сделать вакцину. В разных странах были попытки пойти таким путем, но каких-то сообщений о серьезных успехах подобных препаратов я пока не слышал", – подчеркнул он.

По словам эксперта, на Кубе в силу санкций развивается собственная фармацевтика, выпускаются препараты как для внутреннего потребления, так и для экспорта в страны Латинской Америки. Однако об успехах в производстве инновационных лекарств и их успешных клинических исследованиях ранее никогда не было слышно, говорит Скулачев.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Либо кубинским коллегам очень повезло и они выбрали нужный способ синтеза белка и способ "пришивания" к носителю – тогда это замечательный успех, либо здесь что-то не так с цифрами. Потому что результаты клинических исследований – очень тонкая вещь. Их нужно уметь правильно проводить.

Есть определенные опасения и насчет того, что полная вакцинация проходит в три укола, считает специалист. По словам вирусолога, складывается впечатление, что выбранный принцип работы препарата менее надежен в плане формирования иммунитета. Этот недостаток как раз компенсируется большим количеством уколов, объясняет он.