В ВОЗ предостерегли от смешивания вакцин от COVID-19

Фото: depositphotos/marcbruxelle

Смешивать вакцины против коронавируса от разных производителей очень опасно, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Об этом сообщает агентство Reuters.

Она подчеркнула, что такой подход угрожает хаосом.

"В странах настанет хаос, если граждане начнут сами решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу", – отметила Сваминатан.

По ее словам, достаточных данных о смешивании препаратов пока нет, а значит, это является опасной тенденцией.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что решение о возможности проведения совместного исследования вакцин "Спутник V" и AstraZeneca примут после предоставления документации заявителем. Там уточнили, что информация о невозможности проведения совместного клинического исследования является ложной.

