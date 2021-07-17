Мурашко назвал условие для вызова врача после вакцинации

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Глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил условие для вызова врача после вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
Мурашко посоветовал обращаться к специалисту в случае, если температура после прививки держится более 24–36 часов. При этом стоит оценивать, насколько поднялась температура тела.
"В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален", – сказал Мурашко.
Глава Минздрава отдельно отметил, что в России происходит еженедельный прирост темпов вакцинации.
"Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки", – рассказал Мурашко.
Ранее министр сообщал, что вакцинация от COVID-19 обладает значительной эффективностью против тяжелых осложнений. Глава Минздрава пояснял, что коронавирусом заболели не более 2,5% привитых граждан. При этом большинство таких случаев происходило в период формирования иммунитета.
Сроки вакцинации 60% сотрудников перенесли на 22 июля
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