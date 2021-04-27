Пожилые москвичи, сделавшие прививку от COVID-19, смогут получить подарки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Жители столицы, сделавшие прививку от коронавируса до 1 июля, смогут получить подарочную карту на одну тысячу призовых баллов или электронный сертификат в рамках программы "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Принять участие смогут обладатели московского полиса ОМС. С помощью подарочной карты или сертификата можно будет оплатить товары или услуги партнеров акции.
Участникам самим предстоит выбрать формат поощрения – подарочную карту или электронный сертификат. Первый можно получить в поликлинике, месте работы выездной бригады или при вакцинации на дому после первой прививки.
Для сертификата нужна регистрация на сайте акции до 10 июля. Тем, кто уже прошел вакцинацию до начала акции, можно оформить только электронный сертификат. Баллы необходимо использовать до 1 апреля 2022 года.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране почти 12 миллионов человек привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, при этом 7,5 миллиона из них завершили вакцинацию.
В Москве 28 апреля вновь заработают мобильные бригады вакцинации в пяти торговых центрах. Все желающие смогут сделать прививку от COVID-19 в ТРЦ "Саларис", "Калейдоскоп", "Океания", "Город", а также в ТЦ "Л-153".
На портале мэра Москвы можно ознакомиться с графиком работы выездных бригад.
В пресс-службе уточнили, что в мобильных прививочных пунктах соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, а проводят вакцинацию врачи городских поликлиник. Перед прививкой всех пациентов осматривают, а после в течение получаса наблюдают за состоянием вакцинировавшегося. В общей сложности вакцинация занимает 40 минут.
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