В Москве вакцинация от COVID-19 начнется еще в девяти ТЦ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве 28 апреля вновь заработают мобильные бригады вакцинации в пяти торговых центрах. С 29 апреля сделать прививку от коронавируса можно будет еще в четырех ТЦ, сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.
С 28 апреля все желающие смогут сделать прививку от COVID-19 в ТРЦ "Саларис", "Калейдоскоп", "Океания", "Город", а также в ТЦ "Л-153".
"С 29 апреля выездные бригады вакцинации заработают в супермаркетах "Ашан Алтуфьево" и "АТАК Шоссе Энтузиастов", в торгово-развлекательном комплексе "Европолис" и в магазине "Леруа Мерлен" в торговом центре "Косино", – говорится в сообщении.
Жителям столицы напомнили, что в местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациентов предварительно осматривает врач.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что в стране почти 12 миллионов человек привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, при этом 7,5 миллиона из них завершили вакцинацию.
Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины – "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.
Ранее Голикова говорила об увеличении числа желающих привиться от коронавируса. Также она призывала россиян сделать прививку перед наступлением летнего сезона, чтобы обеспечить здоровье себе и своим семьям.
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