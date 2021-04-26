Более 7 млн россиян завершили вакцинацию от коронавируса – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Почти 12 миллионов россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, при этом 7,5 миллиона из них завершили вакцинацию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошло 11,9 миллиона человек, двумя компонентами – 7,5 миллиона человек", – цитирует Голикову РИА Новости.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины – "Спутник V" Центра имени Гамалеи; "ЭпиВакКорона" центра "Вектор"; "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.
Ранее Голикова говорила об увеличении числа желающих привиться от коронавируса. Также она призвала россиян сделать прививку перед наступлением летнего сезона, чтобы обеспечить здоровье себе и своим семьям.
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