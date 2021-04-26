В Москве вакцинация от COVID-19 началась еще в трех торговых центрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с 26 апреля сделать прививку от коронавируса можно еще в трех торговых центрах – МТК "ЕвроПарк", "Леруа Мерлен" на Киевском шоссе и "Глобус". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития.
"Начиная с сегодняшнего дня, 26 апреля, выездные бригады вакцинации от коронавируса заработают еще в трех торговых центрах. Сделать прививку можно будет в многофункциональном торговом комплексе "ЕвроПарк" на Рублевском шоссе, в строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" на Киевском шоссе и в гипермаркете "Глобус" в районе метро "Медведково", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что предварительно записываться не нужно, вакцинация проводится бесплатно.
Также вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно на выездах из Москвы: в торговом комплексе "Садовод" (14-й километр МКАД, улица Верхние поля), гипермаркете "Глобус" (поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 61, строение 1), в торгово-развлекательном центре "МЕГА Теплый Стан" (Калужское шоссе, 21-й километр) и в "Леруа Мерлен" (село Юдино, дом 55д).
Ознакомиться с графиком работы выездных бригад можно на портале мэра Москвы.
В пресс-службе уточнили, что в мобильных прививочных пунктах соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, а проводят вакцинацию врачи городских поликлиник. Перед прививкой всех пациентов осматривают, а после в течение получаса наблюдают за состоянием вакцинировавшегося. В общей сложности вакцинация занимает 40 минут.
В день первой прививки врач по согласованию с пациентом назначает дату для второго этапа вакцинации.
Вакцинироваться можно и в городской поликлинике ежедневно с 08:00 до 20:00, отметили в пресс-службе, добавив, что также Москва заключила 112 соглашений с частными медучреждениями. В 92 прививочная кампания уже стартовала. Вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.
Ранее сообщалось, что выездная бригада вакцинации от коронавируса заработала в ЦУМе. Практика показала, что вакцинация в торговых центрах популярна у москвичей.
"Это наш город": пункты вакцинации заработали в ТЦ на выездах из города
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