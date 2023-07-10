"Технополис "Москва" признан лидером по трем показателям в рейтинге ОЭЗ России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Технополис "Москва" признан лидером по эффективности, количеству созданных рабочих мест и объему налогов, уплаченных в государственный бюджет, в рейтинге особых экономических зон (ОЭЗ) России. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Готовая современная инфраструктура, комфортная общественная среда, кластерный подход к развитию высокотехнологичной промышленности, который усиливает синергетический эффект и здоровую конкуренцию производителей, меры поддержки государства – все это обеспечивает успех столичной ОЭЗ. По результатам отчета Минэкономразвития России о работе особых экономических зон страны эффективность ОЭЗ "Технополис "Москва" оценивается в 100 процентов", – отметил он.

По его словам, "Технополис "Москва" находится на первом месте по числу созданных рабочих мест. В настоящее время их 2 095. Кроме того, ОЭЗ уплатила в госбюджет налоги на сумму более 10,1 миллиарда рублей.

Также по объему уплаченных налогов лидируют ОЭЗ "Санкт-Петербург", "Исток" (Московская область), "Алабуга" (Татарстан) и "Липецк" (Липецкая область).

В отчете Минэкономразвития РФ отмечается, что в 2022 году ОЭЗ Москвы заняла одну из лидерских позиций по объему осуществленных инвестиций в 31,8 миллиарда рублей.

Уточняется, что "Алабуга" и "Иннополис" из Республики Татарстан, "Иваново", "Титановая долина" из Свердловской области, "Дубна" из Московской области и "Санкт-Петербург" вошли в число ОЭЗ технико-внедренческого типа по открытым рабочим местам.

"В столичной ОЭЗ на предприятиях кластера фотоники и микроэлектроники открыто наибольшее количество рабочих мест – около 1,2 тысячи", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По утвержденному постановлению правительства России, Минэкономразвития РФ каждый год проводит анализ деятельности особых экономических зон страны в соответствии с правилами оценки эффективности функционирования ОЭЗ. В отчете за прошлый год обозначены показатели особой экономической зоны столицы.

Гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что организация благоприятных условий для реализации задач бизнеса в ОЭЗ является ключевым фактором, привлекающим инвесторов. Московская особая экономическая зона предлагает комплексное функциональное решение, которое позволяет реализовать приоритетные стратегии развития столичной промышленности и достижения технологического суверенитета.

Минэкономразвития России позитивно оценило темпы работы ОЭЗ страны. В 2022 году ОЭЗ были вложены больше 196 миллиардов рублей инвестиций. Этот показатель на 31% выше, чем в 2021 году. Кроме того, он больше 2,5 раза, чем в 2020 году. По итогам 2022 года создано более 12 тысяч новых рабочих мест, что на 18% больше, чем в 2021 году.

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков рассказал, что динамика роста говорит, что особые экономические зоны остаются точками притяжения инвестиций в регионы и стимулирования экономической активности.

"Бизнес приходит в особые экономические зоны за стабильными условиями и развитой инфраструктурой, и результаты 2022 года в этом смысле говорят сами за себя. Режим ОЭЗ работает, и инвестиционная привлекательность площадок с каждым годом растет", – подчеркнул он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что стажировку в высокотехнологичных компаниях – резидентах ОЭЗ "Технополис "Москва" прошли свыше 800 студентов.

Проект "ТехноСтажировка" был запущен в начале 2022 года. Молодые специалисты набираются опыта работы, а предприятия сразу готовят профессионалов на востребованные и дефицитные вакансии.

"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон РФ – Собянин