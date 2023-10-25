Эксперт предсказал курс доллара на уровне 90 рублей

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В перспективе курс доллара может опуститься до 90 рублей, пишет RT со ссылкой на стратега одной из инвестиционных компаний, доцента Финансового университета при правительстве РФ Сергея Суверова.

По его мнению, на курс американской валюты сейчас влияют два фактора.

"Во-первых, это связано с высокими ценами на нефть. Во-вторых, с решением правительства об обязательной продаже экспортной валютной выручки. Это основные факторы", – заявил он.

Утром 25 октября курс доллара упал ниже 93 рублей. Последний раз такой показатель фиксировали 12 сентября.

В 07:51 по московскому времени американская валюта упала на 0,47% и продавалась на уровне 92,96 рубля. Уже к 07:53 курс замедлил снижение до 93,03 рубля.

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